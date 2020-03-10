誠品生活（2926）台南安平店將在3月底吹熄燈號！誠品表示，誠品台南安平店租約到期，將營業至3月31日，未來將持續在南紡店與文化中心店為讀者服務。

接著，24小時營運的誠品敦南店也將在5月底租約到期熄燈，誠品正在敲定新址，承諾將無縫接軌到新的24小時書店點燈，屆時會有不一樣的內容、創造不一樣的話題。

誠品現有台灣45店、香港3店、日本1店、大陸蘇州與深圳各1店，扣除安平、敦南2店，6月起誠品在兩岸四地將剩49店。

誠生2019年營收53.2億元，稅後純益2.33億元、年減32.7％，每股純益4.92元，受去年導入IFRS16會計準則，影響損益約2.5～3元，法人估若還原計算，去年每股純益約7.42～7.92元，高於前年的7.31元。董事會決議以資本公積配發現金股利4.2元，配發率85.3％。2020年1月營收4.78億元、年增10.58％。

誠生去年台灣市場持平，香港受到反送中社會運動影響衰退，大陸蘇州店成長、深圳店未達預期。誠品仍將持續在台、陸、港、日等地尋覓適合地點展店，並積極調研東南亞市場，據了解，包括馬來西亞、泰國等地，都有業者跟誠品談合作。

(工商 )