新冠肺炎疫情延燒，不過前民進黨立委沈富雄今天表示，如果把台灣每日的新增確診數畫圖，呈現的根本不是流行病。他認為該病毒單向傳遞威力有限，多方攪和才是可怕。「這個病毒的疫情被誇大了」。

沈富雄今晚在臉書表示，COVID-19的疫情經過近兩個月的演變及他仔細的觀察，「我仍維持我一向相對樂觀的看法」。

他說，自己可以理解為何公衛學者及防疫專家如此緊張，因為這是他們的專業訓練使然，官方則包袱太大，寧可過萬萬不可不及，「我則無官無職一身輕，可以保持清醒的思維，既使以一擋百，亦無所懼」。

沈富雄列出他的思考邏輯及解析方向，質疑武漢1／23封城之前所聽說500萬人出城，其中一定不乏帶原者，為何至今中國各地僅有12,988名確診，死亡人數只有111例，與南韓、義大利、伊朗相去不遠，「如果再考慮中國幅員之廣，更令人難以置信，這個RO值大於1嗎？」

其次，他說，台大公衛院學者稱武漢外溢的潛在帶原者起碼有110人在台灣，但為何迄今沒有一波疫情？台灣4名指標案例所感染的20名為何都是輕症或無症狀者，「如果將他們做居家隔離而不收住院隔離會釀大禍嗎？」

沈富雄指出，台灣疾管中心已做13,855次的篩檢，而且對象都風險相對較高者，至今呈陽性者，只有45例，如果把台灣每日的新增確診數畫圖，這圖呈現的根本不是流行病。

因此他初步結論，回頭看武漢、溫州、米蘭、新天地教會及鑽石公主號郵輪等幾個熱點，他們的共同特點就是：一群具共同屬性的群眾（華人、溫商、遊客、教友）長時間聚集在一個特殊空間（半封閉如教堂、郵輪尤其不利），互相之間不斷地做多方向的傳播而不自覺，等到發現大事不妙，業已形成規模不少的塊狀群聚感染，「所以，單向傳遞威力有限，多方攪和才是可怕」。

他建議媒體每天的圖表應做一些修正，中國、義大利、韓國應分別處理，各自一圖，做全球性的圖表已經沒有意義。「不要做累進確診案數，改做每日新增確診案數，則各地疫情一目瞭然」。

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(中時 )