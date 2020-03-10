台北亞都麗緻旗下、經營超過13年的台中亞緻大飯店將於今（9日）起熄燈。房市專家Sway對此表示，亞都和房東國泰都得負一點責任，而高房價則是補了致命的一槍。

老牌飯店業者台北亞都麗緻旗下台中亞緻大飯店因租金及農曆年後住房率下降等種種壓力，且不敵新冠肺炎疫情衝擊、重創營收，3月9日起停止營運。事實上，除了每年營收超過2成的租金是最大因素外，這幾年當地飯店如雨後春筍開出，也壓縮到亞緻房價，疫情成台中亞緻熄燈最後稻草。

Sway在臉書發文指出，其實新冠肺炎疫情只是給了它最後的稻草與藉口，一個經營13年，卻虧了12年的飯店，早該調整營運，如果不說，外面的人還以為這商圈有多讚，房價這麼高還是可以營運，既然亞緻都能撐住這麼高的房價，旁邊的房價也會雞犬升天同步拉高。

Sway說，台中亞緻收攤，亞都跟國泰都得負一點責任，而高房價則是補了致命的一槍。房東不願降價，或是降得不夠多，自然是魚死網破，全部熄燈。當年綠園道在夯的時候，亞都開了這飯店，租金自然不會便宜到哪兒去，是國泰太狠心還是亞都賭上一把，造成現在關門的慘狀。他感嘆：「你看台北市的南京東路，六福皇宮一熄燈，旁邊就變成鬼城，可是當年這裡是天價土地呢！真是好貴的鬼城！而今台中也要出現一個鬼城了。」

Sway也表示，這就是台北市東區的現狀與下場，當租金只漲不跌，最後受害的就是這個商圈與認真創業的人，看看最近倒掉的餐廳，恐怕有一半以上的租金都是恐怖的高。星巴克聰明的地方，是在他敢開店也敢收店，商圈想要藉著星巴克而價漲，但如果不賺錢，星巴克也會說閃就閃，那些星巴克轉身離開的地區，大家心裡有數，代表房價是炒不起來的。

(中時電子報)