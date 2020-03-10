每次不超過500！小資女中獎攻略曝光

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

近幾年女性運動風氣盛行，不但對賽事熟悉，也喜歡看比賽、助體育，並紛紛加入運彩投注行列，台灣運彩特別依這群新女性客戶的特質，以「小美的歷練」為主軸，拍攝了3支短影片，片名分別為【以小博大－閨蜜篇】、【觸殺篇】以及【自信全壘打篇】，大家可以點閱欣賞，今天就來跟大家分享一位「運彩小資女」會員如何「以小投入大回抱」的150元投注抱回大大的84萬元獎金。

【小美的歷練-以小博大－閨蜜篇】

【小美的歷練-觸殺篇】

【小美的歷練-自信全壘打篇】

這是1位去年9月才剛申請成為運彩虛擬會員的女性朋友，這半年來一直都是採取「以小投入大回抱」的串關投注策略，3～8關不等，每次投注金額100元至500元，球種包括棒、籃、足及網球，玩法也相當多樣包括讓分、不讓分、大小、勝分差、正確比數、半全場以及得分較高半場等。

運彩串關說明。(台灣運彩提供)

過6關抱回84萬元投注內容及中獎情形。(台灣運彩提供)

2月9日她以150元買過6關(C6取6共1個組合)，投注內容為：

1.「奧林匹克里昂Vs. 巴黎聖日耳曼 讓分主勝賠率1.70倍」

2.「巴塞隆納Vs. 皇家貝提斯 3.5分大賠率2.15倍」

3.「皇家馬德里Vs. 奧薩蘇納 讓分客勝賠率2.15倍」

4.「AC米蘭Vs. 國際米蘭 半/全場 客/主賠率22.00倍」

5.「RB萊比錫Vs. 拜仁慕尼黑 半/全場 和/和賠率9.00倍」

6.「拉齊歐Vs. 帕馬 讓分和局賠率3.60倍」

比賽結果6場全部命中，串關賠率連續相乘的結果高達5,601.36倍，小額投注150元讓她抱回840,204元！

(中時電子報)