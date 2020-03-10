國際油市暴殺，新冠肺炎疫情持續在全美擴散，亞股、歐股倒一片，美股9日開盤暴跌1844點或7%，投資人恐慌性拋售，標普500指數崩跌7%，觸發美股熔斷機制，一度暫停交易15分鐘。從此來看，美股步入熊市已經銳不可擋。

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，國際原油市場本來就疲弱不振，加上上周五OPEC+減產協議未達共識，油價一路崩跌，布蘭特原油價格周一開盤更是崩跌30%，也沒有回升趨勢，全球股市也從亞股、歐股一路延燒，美股9日開盤重挫，標普500指數更是觸發熔斷機制，讓市場恐慌情緒不斷飆升。

早在8日晚間，美指期也觸發5%熔斷機制，就已經造成投資人恐慌，紐約聯邦銀行 (New York Fed)也緊急宣布，將增加向銀行提供的短期資金需求量，放寬至本周四以及定期附買回交易金額上限，但原油價格崩跌，也導致產油公司發出的垃圾債瀕臨違約危機，美國銀行類股成為重災區，均重挫逾7%。

據路透報導，來達資本集團（Leader Capital）執行長John Lekas警告，市場並未跟上真實反應，今年股市會下挫逾20%，也就是跌入熊市。德意志銀行分析師也提到，如果無法迅速控制疫情，標普 500 指數跌入熊市後，美國經濟會步入衰退，進而引發美股更深的跌幅。

此外，美股就算步入熊市，也沒有過以如此快的速度下墜，標普500指數也在今年2月19日才剛剛觸及歷史高點3,393 點，但在新冠肺炎疫情於歐美擴散，美股接下來兩周持續崩跌，道瓊指數更是下挫4,000點，與道瓊指數史上最大跌幅22.6%(1987年黑色星期一股災)相比，後者是在指數創下新高幾個月後才發生。

根據據《CNBC》和高盛分析，二戰以來，不包括上周美股跌勢在內，美股出現過26次市場修正，在4個月內平均下跌13.7%，平均下跌30.4%，並持續13個月。當熊市觸發後，平均需要21.9個月才能恢復正常水位。

(中時電子報)