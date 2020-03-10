大盤3/9開低走低，收盤大跌344點，跌破2月低點11138點也跌破3月低點11049點，收在10977點最低。只要創新低就是空頭，反彈一律逢高減碼、向下操作。關於疫情的衝擊，市場最關心供應鏈斷鏈危機，但真正該關心的，不是供給，而是需求。所有的經濟蕭條，起因都是需求面，基於供給面的救市方案如何拯救需求不足的經濟？

每一次大跌財政部長就被堵麥，媒體記者永遠關心：國安基金什麼時候進場。市場本來就有買方賣方，賣方不存在，市場將無法運作，透過買賣機制創造市場價格是天經地義，國安基金的存在彷佛在說：「漲才是正常，跌我就要出面」。

全世界只有兩個地方有國家隊會護盤。一個是大陸，一個是台灣。大陸除了把台灣整本證券交易法抄去外也順便學會護盤這件事。護盤有兩個很大的問題：

一是護盤是不公平的分配，假如國安基金買台積電不買聯電；買友達不買群創；買雙鴻不買超眾，護盤就是不公平的。護盤不可能公平。

其次是護盤扭曲市場價格機制，無論同類、不同類股票的價格倫理都會破壞，也使股市無法反應經濟現實。

當記者巴著財政部長，打聽國安基金一舉一動時，忘了股票市場還有自然落底這回事。其實，天然的尚好。

關於股市，政府什麼都不做才是最好的。空頭最樂見市場價格扭曲，差距越大越好，因為，超額利潤就在這裡。全世界最強的是大陸股市，價格與經濟現況已嚴重扭曲，向下操作連動大陸股市ETF，仍有利可圖。

護盤給人不切實際的希望，當散戶因為護盤利多打消賣股票的念頭，卻有些人利用護盤在高檔把股票出掉，如果最後大盤還是破底，對相信護盤政策不賣股票的人情何以堪。

趨勢改變，想賺錢，操作方向也要跟著改變，最重要的不是成本，是判斷1個月、2個月、3個月之後的價格變化。沒有人會鼓勵小孩考試作弊，成績就是要反映實力，正視自己的不足，這次作弊過了，遇到真正不能作弊的大考，還是不會。大人教小孩要誠實，何以允許護盤扭曲市場價格與經濟現實?

與其把護盤當救星，改變自己讓賺錢更容易。當市場機制被扭曲，反向操作也能獲利。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

(中時電子報)