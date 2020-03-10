試吃保質期30年的美國緊急食品 為啥美國人先搶它？(影/Jerry Kowal 我是郭杰瑞YT)

新冠肺炎疫情擴散，全球人心惶惶，不僅搶購口罩、酒精等防疫必需品。西方國家上演恐慌劇場，當地民眾開始囤積衛生紙等民生物資。住在美國紐約的YouTuber郭杰瑞透露，當地人都在搶購另一款防疫神物「直接考慮到30年後」。

郭杰瑞表示許多人好奇問他，美國人是不是「搶米、搶油、搶紙、搶槍，超市是不是空了？」他說超市也都還買得到衛生紙和食物，但他透露，美國人搶得最厲害的是「緊急食品」。

郭杰瑞說明，緊急食品是一種「乾的罐頭」，是加熱水沖泡食用。郭杰瑞說，「緊急食品在過去是沒人買的，但在疫情爆發後，業者訂單暴增100倍，因此兩個星期前就買不到了，各大量販店與網購上都沒貨」。

郭杰瑞也分析這次新冠肺炎疫情爆發後，緊急食品比其他物資都更快賣完的原因，他認為是「平時買緊急食品的人不多，多數人沒有存貨」、「美國人有一些人非常恐慌，認為買可久放的麵粉和馬鈴薯沒有安全感，需要買可以吃30年的食物，才有安全感」。

郭杰瑞打開他買的緊急食品，有巧克力蛋糕、泰式酸辣麵、雞肉餃子、牛肉麵和炒雞肉。郭杰瑞將熱水倒入食物袋內，等5分鐘後就可以開吃這些餐點，他說有點像是嬰兒食物。郭杰瑞認為雖然口感不佳，但整體味道不錯「如果在世界末日還能吃到這些，已經算是很不錯了」、「如果你 30 年後吃這個，可能不會覺得這是30年前的菜」。

(中時電子報)