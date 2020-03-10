至尊公主號美西9日中午將停靠加州奧克蘭港 07:112020/03/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因船上爆出武漢肺炎疫情而受困加州外海的至尊公主號（Grand Princess）郵輪，可望在格林威治時間今天19時（台北時間10日凌晨3時）前後駛進奧克蘭港（Oakland）停靠。 奧克蘭港發言人告訴記者；「至尊公主號將在今天中午前後抵達此地。」 這艘郵輪共有3500名乘客和船組人員，其中21人感染武漢肺炎確診，自4日以來便困在加州外海，而當局尋思，如何讓船上人員安全上岸又不致散播病毒。 (中央社) #奧克蘭 #加州 #至尊 #公主 #外海 也許您會感興趣 國際熱門新聞 美股收盤道瓊狂挫逾2000點 重現金融海嘯夢魘 - 國際 沒事不准出門 義大利全境限制移動 - 國際 疫情擴散105國 譚德塞： 全球大流行威脅非常真實 - 國際 - 中央社 法國累計1412例 連文化部長都中鏢 - 國際 法國確診破千例 英國319例 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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