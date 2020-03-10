因船上爆出武漢肺炎疫情而受困加州外海的至尊公主號（Grand Princess）郵輪，可望在格林威治時間今天19時（台北時間10日凌晨3時）前後駛進奧克蘭港（Oakland）停靠。

奧克蘭港發言人告訴記者；「至尊公主號將在今天中午前後抵達此地。」

這艘郵輪共有3500名乘客和船組人員，其中21人感染武漢肺炎確診，自4日以來便困在加州外海，而當局尋思，如何讓船上人員安全上岸又不致散播病毒。

(中央社)