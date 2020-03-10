沒有讓陳念琴與林郁婷專美於前，黃筱雯和吳詩儀再接再厲，兩人分別在約旦阿曼舉行的東京奧運女子拳擊資格賽51公斤級與60公斤級擊敗對手，不但順利闖進四強，而且還搭上前往日本實現夢想的班機。

由於國際拳擊總會遭到國際奧會停權處分，因此這次東京奧運亞洲／大洋區資格賽由國際奧會接手主辦，所有參賽名單都必須從資格賽中選出，陳念琴先在69公斤量級出線，緊接著林郁婷在57公斤級擊敗里約奧運銀牌、大陸名將尹軍花，替中華隊拿到第二張入場券。

當地9日晚上時間黃筱雯接力上陣，她在去年勇奪54公斤級世錦賽金牌，可惜奧運沒有54公斤量及，因此這次減重參加51公斤級別，，高居賽會頭號種子面對烏茲別克好手拉齊莫娃（Tursunoy Rakhimova），黃筱雯一路壓著對手打，最終4比1獲勝。

最後登場的吳詩儀，名列大會第三種子，迎戰菲律賓選手瑞札(PASUIT Riza)，吳詩儀沒有讓教練團失望，憑藉著豐富的作戰經驗，以秋風掃落葉之姿擊退對手，5位裁判一致判定吳詩儀獲勝。

中華民國拳擊協會此次派出4位女將參賽，陳念琴、林郁婷、黃筱雯與吳詩儀展現大將之風，幾乎是一路橫掃敵手，毫無懸念的摘下奧運門票。

中華隊教練曾自強表示，四位女將都非常出色，這次資格賽擊敗的對手當中不乏曾在奧運會奪牌名將，接下來的四強賽與決賽相當重要，因為攸關著奧運種子席位，如果能拿到好的種子籤，就有機會在東京奧運站上頒獎台。

台灣選手目前取得東京奧運門票的分別有桌球7人、射箭6人，射擊5人、體操5人、拳擊4人、游泳2人、自由車1人、馬術1人、田徑1人，總計32人。接下來羽球、網球、棒球、空手道、柔道、田徑、高爾夫和跆拳道等項目還有機會爭取參賽資格，教育部體育署預期最終能過50人搭上東奧列車。

(中時 )