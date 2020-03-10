小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】藥材價揚 藥膳業咬牙苦撐

台灣中藥材仰賴大陸進口，疫情爆發以來，不但坊間中藥店藥材有漲價趨勢，對藥燉食補業來說，更面臨斷貨危機。業者咬牙苦撐自行吸收中藥材漲價成本，大嘆也成了新冠肺炎的受災戶。

【2】重點在疫苗 不能持續鎖國

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，SARS可以說是「有缺陷」的病毒，發燒才具有傳染力，但新冠肺炎輕症、無症狀者就能傳染，且不少人病毒長達3到4周也無法清除甚至出現「復陽」，根本難以根絕。

【3】病例全球化 冬天恐捲土重來

近日新冠肺炎疫情在歐美等西方國家爆發，亞洲則有緩和趨勢，國內更是連3日無確診病例，但專家仍普遍認為，政府現階段仍不能鬆懈，因為台灣還未脫離險境，隨著新冠肺炎病例逐漸全球化，才是防疫考驗的開始，即便夏天疫情趨緩，冬天病毒也極可能會捲土重來。

【4】暖心打氣「好好照顧自己」 JJ惹哭前線醫護

新冠肺炎肆虐全球，大陸湖北地區疫情尤其嚴重，不少藝人紛紛貢獻一己之力，包含捐物資、捐款、獻唱公益歌打氣或拍攝影片應援；林俊傑（JJ）繼之前創作抗疫歌為醫護打氣，近日透過大陸節目《嘿你在幹嘛呢》，與一位人在湖北醫療前線工作的女醫護視訊連線，JJ不斷提醒對方照顧自己、擔心她吃太少，「希望你們在照顧別人的同時、也好好照顧自己」，女醫護當場淚崩。

【5】抗疫禁探監 義監獄暴動釀6死

義大利新冠肺炎疫情逼近失控，民眾如驚弓之鳥，連階下囚也惶惶終日。政府祭出大封鎖非常手段抗疫，監獄配合啟動禁止探監政策，更如火上加油，引爆囚犯的怒氣和焦慮，多處監獄爆發騷亂，釀成至少6死多人受傷。

(中時電子報)