今（10日）清晨，氣象局針對苗栗以北7縣市發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

春天天氣多變化！鋒面通過，今（10日）清晨，氣象局針對苗栗以北7縣市發布大雨特報，另針對金門縣發布濃霧特報。今日中午鋒面過後，全台雨勢趨緩，僅迎風面北部及東半部有局部短暫雨，不過氣溫下降，北部低溫下探14度。

鋒面通過，今日苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，氣象局已針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣7縣市發布大雨特報，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。清晨金門地區易有局部濃霧，能見度不足200公尺，請注意。

今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，台灣中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨。

隨著鋒面通過，今天北台灣及東北部高溫約20～22度，中南部地區約26～28度，花東地區約24～26度。不過今天氣溫如溜滑梯般，越晚越冷，北部低溫下探14度，提醒民眾注意保暖。

台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，今日中部以北因為降雨顯著，空氣品質普遍較佳。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

(中時電子報)