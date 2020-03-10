春暖花開，3、4月台南各角落的花海正隨著氣溫變化陸續綻放，大大小小五彩繽紛的為台南整座城市披上一襲華美的新衣，宣告一場場精采絕倫的花海秀陸續盛大登場。楠西梅嶺花季、學甲蜀葵花、黃花風鈴木、麻豆白色柚花飄香、紫色苦楝樹也很美，歡迎大小朋友多接近大自然，賞花營春天！

【楠西梅嶺花季最經典-紫牡丹、杜鵑、山櫻-花期約至3月中】

自農曆年後，紫牡丹、杜鵑、山櫻等萬欉花海沿著梅嶺登山步道一路綻放，搭配谷間翠綠的山光水色，景緻美不勝收，吸引登山健行及賞花人潮不斷。在賞遊梅嶺之後，許多遊客都會來上一鍋熱呼呼的梅子雞料理，在微涼的春季享用，暖胃暖心又健康。想要欣賞這場經典花海秀的旅客，觀旅局建議安排上午爬山、中午享用梅餐的一日行程，或將路線延伸至玉井、楠西玄空法寺、江家古厝等景點。

學甲蜀葵花。（圖取自台南旅遊網）

【粉紅花海最夢幻-蜀葵花、南洋櫻及花旗木-花期約至3月底】

粉紅一向是最代表浪漫及甜萌的色系，而蜀葵花、櫻花及有泰國櫻花之稱的花旗木，更是近期賞花代表。台南學甲區限定版的「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」由學甲區公所主辦，已於2月28日在學甲區光華里隆重開幕，占地5公頃且比人高的粉紅蜀葵花在綠叢中隨著春風搖曳，加上一旁10公頃的小麥、粉萼鼠尾草、油菜花等花朵交互陪襯，浪漫的花景讓人身心瞬間療癒。

說到粉紅花雨，西港金砂國小旁、柳營尖山埤江南渡假村的花旗木也已經陸續綻放，花況最壯觀的南化玉山寶光聖堂與龜丹溫泉休閒體驗農場也即將進入花旗木的花季，花期可延續至4月，而台南新化區大目降文化園區的花旗木與南洋櫻亦陸續盛開，粉紅色的花瓣伴隨輕風吹拂飄零而下，搭配日式房舍為背景，不必出國就有濃濃的日本賞櫻風。

將軍南21 木棉花。（圖取自台南旅遊網）

【火紅木棉最吸睛-木棉花-花期約至3月中】

被譽為全球最美花海街道之一的白河林初埤木棉花道在地方長期深耕下已打響名號，道路兩旁火紅的木棉花在樹枝頭上隨風搖曳，彷若帶領遊客走進一條行進中的橘紅隧道，火紅花景與四周的翠綠景緻相映成趣，每年吸引大批遊客及攝影愛好者前往朝聖。目前距離花季結束還有約莫一週的時間。

不讓白河林初埤專美於前，東區巴克禮公園的木棉花是市區賞花勝地，每年還有熱心市民用木棉花拼出大愛心讓愛拍照的民眾感動不已；鹽水區的台灣詩路上木棉花也是一路火紅熱情迎賓，超好拍！還有歸仁、將軍與佳里蕭壠園區的木棉花也正火紅綻放。

佳里運動公園 黃花風鈴木。（圖取自台南旅遊網）

【滿城盡落黃金雨-黃花風鈴木-花期約至3月中】

黃花風鈴木也獨樹一幟的接力盛開，從台南市區到郊外鄉野，媲美阿勃勒花季的滿城盡落黃金雨景象為整座城市注入一股旺盛的青春生命力。不同於蜀葵花、櫻花等粉紅花海給人的柔美夢幻感，色彩飽滿的黃花風鈴木反倒給人一種用盡生命開花的張力感。想一睹黃花風鈴木的風采，市區包含林森路、大學路、東豐路、體育公園竹溪旁、南寧街、東門路、崇善路、開山路及億載金城區域等皆為賞花熱點，此外台南都會公園、虎頭埤風景區、佳里運動公園、新營急水溪河堤旁、新營新的長勝營區（南紙社區），南部科學園區也種植超過2300棵的黃花風鈴木。

麻豆柚花。（圖取自台南旅遊網）

【麻豆白色柚花飄香-柚花-花期約至3月底】

氣溫回暖，麻豆的柚花也提前綻放，「柚花藝術節」即日起到3月31日舉行，包含15場「柚花茶席」、「戀戀柚香」、「花現精采」、「花季校慶會」、「花季賽事」、「藝文開花」將在充滿花香的戶外柚園舉行，還有柚園裡的婚禮、草地茶席、柚園音樂會，麻豆有多條「花見小路」，包括安東社區的浪漫步道、磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園、麻善大橋旁的曾文溪堤防綠色隧道，及北勢里的買郎宅，都是追花好去處。

台南知事官邸苦楝。（圖取自台南旅遊網）

【紫色苦楝低調綻放顯溫柔-花期約至4月】

苦楝樹在春夏之際逐暖開淡紫色花，花朵非常細小，卻帶有獨特香氣。 淡紫色的苦楝花顯得溫柔婉約，在綠葉陪襯下美不勝收，在麻豆區麻善大橋曾文溪堤坊上由苦楝樹形成的綠色隧道也已陸續盛開，淡紫色小花朵沒有炫麗奪目的外表，卻有淡淡的香氣，除了空氣中的清香還能遠眺曾文溪景觀，是附近民眾及單車族休閒運動的喜愛路線。而台南公園、東區的台南知事官邸浪漫的苦楝也正盛開、仁德區虎山地區也有苦楝與小葉欖混和的虎山森林，來此散步心情也跟著開闊愉悅了起來。

台南公園羊蹄甲。（圖取自台南旅遊網）

【烏山頭、台南公園及台灣詩路百花齊放最療癒-花期約至4月】

觀旅局推薦您走訪官田區的烏山頭水庫風景區，漫步櫻花大道感受充滿春天獨特的浪漫氣息，園區內的黃花風鈴木、桃紅風鈴木、火焰木、木棉花、羊蹄甲、艷紫荊、洋紫荊等也都陸續開花。

此外，位於市中心的台南公園也是羊蹄甲盛開的季節，散步百年公園間也是一大享受，而台南鹽水區的台灣詩路一年四季也都有不同的花木盛開，除了最受歡迎的木棉花，南洋櫻、黃花風鈴木與睡蓮也陸續綻放，許多旅人在此漫步泡茶，靜靜享受文學帶來的心靈療癒之感與田野間花草的芬芳。

(中時電子報)