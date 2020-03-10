美股收盤道瓊狂挫逾2000點 重現金融海嘯夢魘 05:142020/03/10 中時電子報 翁士博 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股收盤道瓊狂挫逾2000點。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於油價崩跌、新冠肺炎持續延燒，本周一美股出現2008年國際金融危機以來最慘烈的單日跌勢，3大指數收盤跌幅都在7%以上，投資人信心全面潰散，中間一度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，這也是美股熔斷機制近23年來首度觸發。 最後收盤時，道瓊工業指數狂挫2013.76點或7.79%，以23851.02點作收。標準普爾指數下跌225.81點或7.60%，收在2746.56點。科技類股那斯達克指數暴跌624.94點或7.29%，收7950.68點。 標普暴跌7％ 熔斷機制啟動 美股一度暫停交易 (中時電子報) #美股 #收盤 #狂挫 #觸發 #熔斷機制 也許您會感興趣 推薦閱讀 交投活絡 華新科泰鼎認購看俏 04:102020/03/06 證券．權證 《美股掃瞄》憂疫情延燒，美股三大指數重挫逾3％ 08:522020/03/06 財經 《美股掃瞄》美股消息面：疫情快速擴散，美10年期債息再創新低 09:432020/03/06 財經 新冠肺炎疫情憂慮加重 日股上午盤收盤重挫逾3％ 11:292020/03/06 國際 台股暴跌逾300點 殺破萬一 標普500期指觸及5％熔斷機制 12:532020/03/09 財經 恐慌性賣壓崩7％觸發熔斷！ 美股早盤續挫近1500點 21:312020/03/09 財經 標普暴跌7％ 熔斷機制啟動 美股一度暫停交易 01:252020/03/10 國際 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 歷次VIX創高後 美股勝率佳 04:102020/03/10 投資理財 道瓊啟動熔斷機制 一度崩跌逾2000點 美股狂瀉 台股剉咧等 04:102020/03/10 財經焦點 國際熱門新聞 美股收盤道瓊狂挫逾2000點 重現金融海嘯夢魘 - 國際 疫情擴散105國 譚德塞： 全球大流行威脅非常真實 - 國際 - 中央社 法國確診破千例 英國319例 - 國際 - 中央社 好美！緊抱梅根親親 他對哈利說抱歉 - 國際 時尚界淪陷？朝聖米蘭時裝周 越南名媛姐妹花確診 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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