由於油價崩跌、新冠肺炎持續延燒，本周一美股出現2008年國際金融危機以來最慘烈的單日跌勢，3大指數收盤跌幅都在7%以上，投資人信心全面潰散，中間一度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，這也是美股熔斷機制近23年來首度觸發。

最後收盤時，道瓊工業指數狂挫2013.76點或7.79%，以23851.02點作收。標準普爾指數下跌225.81點或7.60%，收在2746.56點。科技類股那斯達克指數暴跌624.94點或7.29%，收7950.68點。

(中時電子報)