路邊紅包捆口罩可以撿？民俗專家驚吐一句。（影/中天新聞）

新冠肺炎疫情擴散，全球人心惶惶，台灣人瘋搶口罩、酒精等防疫必需品。我國為解決口罩供不應求的情況，實施口罩實名制購買，7天限買3片。最近就有網友說在路上看到一大綑口罩，只是這疊口罩上頭還綁著一個紅包袋，於是原PO就上網發問這代表什麼意思？其他網友看完秒懂笑說 ：「親家真是大手筆！」不過，民俗專家廖大乙一看，馬上高喊 ：「這和冥婚一點關係也沒有！」他認為這藏了現代人的善心。

原PO 在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他悠閒的走在永康路上準備去吃午餐時，赫然在路上發現一綑厚厚的藍色不明物體．他仔細一看發現這是一綑口罩，但不知什麼原因上面被綁了一個紅包袋。

一綑口罩上被綁了紅包袋，看起來有些詭異，原PO就上網發問：「這個...請問我是不是該注意些什麼？」其他網友一看照片，也馬上想到「撿紅包」是找冥婚的一個習俗，紛紛留言「重金招聘」、「撿起來變姑爺了」、「口罩拿走，紅包繼續放著」、「現在口罩比紙鈔還有用」、「個大手筆」。

現在冥婚要改丟口罩，才更顯得重金禮聘？這到底和冥婚有沒有關係？民俗專家廖大乙一看，馬上否定這是冥婚，他直呼：「古代哪有什麼口罩啊！這是現代人怪力亂神！」他推測這可能是有人想做善事，但不知道口罩要去哪裡發，於是才會透過這種方法，分享給有需要的人，這是現代人的善心。

(中時電子報)