受到油價崩跌、全球新冠肺炎疫情持續延燒，美股本周一創下自2008年國際金融危機以來，單日最慘烈跌幅；投資人信心全面潰散，中間一度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，最後收盤時，道瓊工業指數狂挫2013.76點，以23851.02點作收。

美國本周一（9日）開盤就呈現雪崩式暴跌，才交易4分鐘，標普500指數就重挫7％，立刻觸發熔斷機制，這也是自1997年金融危機以來，美股首次出現熔斷，暫停交易15分鐘。最後收盤時，道瓊工業指數狂挫2013.76點，以23851.02點作收；標準普爾指數下跌225.81點，收在2746.56點；科技類股的那斯達克指數暴跌624.94點，收7950.68點，收盤跌幅都在7%以上，十分慘烈。

若依照前一個交易日美股總市值44兆美元、美股整體跌幅約7％來計算，美股今天等同於在開盤4分鐘，就蒸發3兆美元。

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(中時電子報)