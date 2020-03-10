前邦交國布吉納法索確診首例 成為非洲第六國 06:282020/03/10 中時電子報 翁士博 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 布吉納法索出現新冠肺炎。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據路透社報導，西非布吉納法索也出現確診新冠肺炎的首例，成為薩哈拉以南的第六個出現新冠肺炎的國家，其餘五國是塞內加爾(4例)、多哥(1例)、奈及利亞(2例)、喀麥隆(2例)、南非(2例)。 布國的衛生部長隆格(Claudine Lougue)對外表示，確診首例有兩位病患，是一對從法國旅行回來的夫妻，目前在首都瓦加杜古隔離治療。 文章來源：Burkina Faso confirms first cases of coronavirus (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #非洲 #布吉納法索 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭長榮澳音樂家確診 國家音樂廳中鏢 04:102020/03/06 生活新聞 義大利日增769確診41死亡 羅馬和拿坡里都淪陷 04:412020/03/06 國際 歐洲新冠燒不停 英國死亡首例 法國增至7死 05:182020/03/06 國際 與澳洲確診音樂家同機 長榮機組員返台 06:232020/03/06 生活 外籍旅客確診新冠肺炎 長榮機組員專機返台 07:002020/03/06 生活 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 確診澳洲男228在台演出 過程中曾咳嗽 09:052020/03/06 生活 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 律師化身超級傳染者 成為紐約新冠肺炎關鍵指標 23:452020/03/07 國際 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾11萬人 08:442020/03/08 生活 國際熱門新聞 美股收盤道瓊狂挫逾2000點 重現金融海嘯夢魘 - 國際 沒事不准出門 義大利全境限制移動 - 國際 疫情擴散105國 譚德塞： 全球大流行威脅非常真實 - 國際 - 中央社 好美！緊抱梅根親親 他對哈利說抱歉 - 國際 法國確診破千例 英國319例 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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