根據路透社報導，西非布吉納法索也出現確診新冠肺炎的首例，成為薩哈拉以南的第六個出現新冠肺炎的國家，其餘五國是塞內加爾(4例)、多哥(1例)、奈及利亞(2例)、喀麥隆(2例)、南非(2例)。

布國的衛生部長隆格(Claudine Lougue)對外表示，確診首例有兩位病患，是一對從法國旅行回來的夫妻，目前在首都瓦加杜古隔離治療。

(中時電子報)