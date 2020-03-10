一名李姓男子去年11月開車時因為違規迴旋，遭到警方開單，除了被罰900元之外還被記1點違規點數。李男不服，向法院請求撤銷罰單，理由竟是48年前考駕照時，沒有看過這條規則，讓人相當傻眼。

據《聯合新聞網》報導，李男當時是在台北市信義區松壽路靠近華納威秀處，被信義分局員警攔下；他辯稱自己只是在紅綠燈下等人，因為沒等到，所以乾脆直接橫切到對向道路。李男堅稱自己只是「直行左轉」，而且松壽路16號前的路口，也沒有禁止直行左轉，再加上「1972年考駕照時」沒看到這條規定，所以請求法院撤銷罰單。

不過新北市交通事件裁決處表示，李男當天開車行經的部分是「行人穿越道」，不是讓車輛用來轉彎或迴轉用的；另外，隨著年代跟迭，交通法規也會與時俱進而修法，瞭解並遵守法律也是駕駛人應盡之義務，不應該因為48年年考照沒規定，就當做現在卸責的藉口。

新北地院審理此案，認為李男口中說的直行左轉其實是「迴轉」，而且路口的紅綠燈處確實有「禁止迴車」的標誌，因此判李男敗訴。

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(中時電子報)