大陸新冠肺炎疫情持續向世界各國蔓延，其中剛剛宣布全國大封鎖的義大利，是除了中國大陸之外，疫情最嚴重的國家。當地有一名男子，透過社群平台求援，他在房間錄製影片沉痛哭訴，鏡頭後方的親姊姊，疑似感染新冠肺炎，已躺在床上過世超過24小時，但卻苦等不到政府人員來驗屍或做相關檢驗，他邊哭邊崩潰說：「我們一家人已被義大利政府拋棄。」

這名義大利男子，是透過推特等社群平台，錄製影片對外求援。據了解，這名男子自述，姊姊疑似因為感染新冠肺炎病毒死亡，但他控訴，沒有政府相關人員前來幫他姐姐做死音響關檢驗，也沒有人協助收屍，他已伴著躺在床上、已成冰冷遺體的姊姊屍體，至今超過24小時。而該男子就坐在姊姊遺體前向世人控訴義大利政府的冷漠，畫面曝光震撼不少人。

男子說，他看到姊姊已沒了氣息躺在床上，但義大利官方不願驗屍，他實在不知道該怎麼辦。男子說，義大利官方不願對他採樣檢驗，已確認有無新冠肺炎病毒，反而要他先確認已死去的姊姊有無染病，讓他對政府作法很不滿，但又無路可去，只能與姊姊的遺體相伴，透過影片沉痛哭喊「我們被毀滅了，義大利遺棄我們了」，希望透過社群傳播，得到相關幫助。

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(中時電子報)