義大利體育部8日緊急下達禁賽令，防止新冠肺炎疫情蔓延。所有賽事暫停到4月3日為止，但指標聯盟義甲接獲命令當天卻是照踢不誤，部長暴跳如雷。這也是沒辦法的事，英媒BBC指出，單是閉門1場就讓尤文圖斯承受300萬歐元的損失，唯一的對抗手段是電視轉播，如果比賽也停了就什麼都沒了。

不守規矩的不只義甲，閉門比賽的歐洲聯賽狼隊出戰施洛萬，現場居然出現2萬多位觀眾。施洛萬因為球迷種族歧視而一度被禁止售票，然後他們就把票拿來招待小孩子看球，視防疫如無物。義國奧委會聲明他們正面臨「史無前例」的緊急狀態，但義甲踢完10日的薩索羅對布雷西亞才開始停賽，在禁令後多踢了6場球。

義甲停賽後，歐冠足仍以閉門方式續踢。除了受制於轉播合約，歐洲足球比賽的賽程很滿，卡住一個就會影響到很多比賽。雖然疫情比較輕微，英格蘭的英超亦面臨停賽壓力，如果停賽命令下達，英媒預估他們大概不會像義甲那麼囂張。

利物浦不愧是一支悲劇性的球隊，他們好不容易要奪下英超改制以來的隊史首冠(暌違30年)，因為撞上疫情必須趕在停賽之前封王。如果第2名的曼城連輸兩場，利物浦有機會於周末加冕，但目前的情況即使摘下冠軍，肯定也無法享受奪冠遊行了。

(中時電子報)