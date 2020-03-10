包含泱泱在內的《木曜4超玩》團隊於二月二十日，前往日本茨城縣進行影片拍攝， 二月二十三日下午返台。回國後，泱泱除了照常工作，還與長期往返大陸的友人到咖啡廳敘舊，一聊就超過一小時。

不過，根據衛生福利部疾病管制署（疾管署）公告的「國際旅遊疫情建議」，日本被列為「第二級警示」，自日本返台的國人理應落實十四天的「自我健康管理」，避免出入公共場所，外出需全程佩戴外科口罩。但泱泱不僅沒確實配合防疫，還在咖啡廳「無罩逗留」超過一小時。

泱泱光顧的主題咖啡廳位於鬧區巷弄，店內中央擺設一張十人大桌，她入座的雙人區設在外圍，出入必須經過沙發區及吧台，加上當天上班的員工，她接觸的人數至少有三十人。

出門鮮少遮掩的泱泱，曾在高鐵站被本刊直擊，與工作人員會合準備去錄影。（圖／本刊攝影組）

此外，前一晚泱泱還前往最多可容納七百八十五人的「中油國光會議廳」，參加《上班不要看》舉辦的全台YouTuber頒獎典禮「走鐘獎」，並與從韓國回台、同樣需要自我健康管理的影音創作者「一隻阿圓」親密互動。如果一個不小心成為防疫漏洞，後果恐怕不堪設想。

三月三日，《木曜4超玩》團隊發表聲明致歉，強調「團隊不管幕前幕後在日常生活中皆有落實防疫，我們也跟大家一樣，希望擁有健康，保護他人也保護自己」。雖表示表演行業靠表情傳達情緒，拍攝作品的時候會摘下口罩，考量的是娛樂層面，目的則是希望觀眾能被娛樂，同時也反省：「或許，有其它更好的方法，可以讓兩者兼顧。」

「走鐘獎是新媒體全體創作者夢寐以求的一個突破，兩難權衡之下，木曜團隊做了不周全的決定。」《木曜4超玩》團隊除坦言疏失，還宣布至三月十四日晚上十一點五十九分為止，將嚴管全體人員實施「自我健康管理」，並取消節目五周年的特別企劃，頻道影片則會停止更新至同時刻。

外型亮眼的泱泱，現已成為各大廠商及節目的寵兒。（圖／翻攝自Five鬪龍虎門臉書）

《木曜4超玩》團隊也不忘感謝疾管署與第一線的防疫人員，「因為有你們，台灣才能保有原本的面貌。自我健康管理結束之後，我們也會用最高的規格，共同防疫。」泱泱被抓包從日返台後趴趴走，防疫觀念不但令人憂心，也做了錯誤示範，「閉關期」可得好好反省。

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(中時電子報)