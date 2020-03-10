新冠肺炎疫情延燒之時，行政院推出《國土計畫法》修正草案，遭外界批評大開倒車、架空《國土計畫法》；內政部次長花敬群在為政策辯護時意外漏口風，透露政府這項極具爭議的修法，著眼於為「大南方計畫」作準備。

「大南方計畫」是蔡英文在去年十二月競選總統期間所提的政見，全稱為「大南方、大發展、南台灣發展計畫」，承諾將在四年投入九千億元，在雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣進行公共建設、租稅優惠、創業協助等措施，均衡區域發展。

「大南方計畫」初步規畫為期四年的特別預算，張景森今年初就曾掛保證，以每年公共建設預算，加上先前前瞻基礎建設特別預算未編列的五千億元，未來四年應有八、九千億元，「錢不是問題」。然而，國土計畫一旦畫定，未來若要追加新的開發計畫，行政程序將極為繁瑣，取得土地成本也會變高，為了方便「大南方計畫」開發案，因而修法搬開《國土計畫法》中的絆腳石，也就可以理解了。

政壇人士進一步透露，民進黨政府二０一七年提出八年八千四百億的「前瞻基礎建設特別預算」，當時被外界質疑是用來選舉綁樁，引發朝野嚴重對立，最後朝野妥協將預算規模降為四年四千二百億元，張景森所謂五千億元應是當時未成功編列進去的「差額」；「大南方計畫」不過是舊酒換新瓶，又是一項綁樁計畫。

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(中時電子報)