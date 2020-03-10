高雄日榮大樓位於苓雅區中山路上，原本是棟相當有價值的熱門精華區大樓，但住戶指控頂樓有個惡鄰居戴崇慶，他每天不斷用各種手段騷擾，以及破壞大樓設施，甚至揚言要自焚同歸於盡，管委會對於戴崇慶相當頭痛，即使尋求司法途徑，雙方纏訟近2年仍然趕不走他。

為了維護住戶的權益，日榮管委會約在兩年前已向戴崇慶提出竊占、毀損、恐嚇以及公共危險等告訴，至今雙方仍在纏訟中，日榮管委會說，尋求司法管道非但沒有趕走這個惡鄰居，戴崇慶還「得寸進尺」，去年底多次搗毀大樓和電梯間的監視器，「今年除夕夜凌晨3時許，他還在8樓住戶門口潑灑黑漆，屋主早上起床看到門口都是黑漆，氣炸了。」

本刊調查，大年初三早上9點多，戴崇慶又拿著黑漆，走進電梯間把監視器打歪，接著便朝4樓住戶潑灑黑漆，原本乳白的牆壁瞬間一團髒黑。屋主表示，「沒想到他（戴男）連無人住的空屋也不放過，實在很誇張。」原來，屋主早已不敢住在日榮而選擇搬家。

住戶指控，戴崇慶深夜買了兩大桶疑似汽油進大樓，恐嚇意味濃厚。（圖／讀者提供）

而大年初八晚間10點多，戴崇慶又突然拎著一桶汽油，跑到大樓門口，對著1名泊車小弟說，準備要燒毀整棟樓並撂下狠話：「你們不要我活，大家就一起同歸於盡。」泊車小弟眼看事態嚴重，趕緊向管理員提出警告，管理員隨即報警。

警方獲報後持搜索票前往戴崇慶住家搜索，果然起出4桶裝滿汽油的塑膠桶(10至10公升)，戴崇慶最後雖依《公共危險罪》被移送法辦，卻沒有因此收歛，隔了3天，又向住戶家噴漆，「他(戴崇慶)的行為越來越極端，萬一他真的放火，恐怕整棟大樓住戶和數百名顧客的生命財產，都會陷入極度危險。」日榮管委會擔心地說。

對於遭住戶群起指控，戴崇慶澄清，因為8樓是管委會主委，因為不滿對方提告，所以他潑漆報復，「我敢做敢當，沒有什麼好否認。」但對於在4樓潑漆一事，戴崇慶則是否認，至於有監視器拍下戴的潑漆行徑，戴則辯稱，「只有拍到身形，無法證實是我所為」。

戴崇慶表示，他就是不滿管委會設置監視器，感覺好像在監視他，才會多次搗毀錄影器材。（圖／讀者提供）

此外，戴強調，他已經在日榮大樓住了30多年，大樓曾發生過致死火災，之因為大樓管理員人力不足，他擔心萬一又發生火警，後果難以想像。至於住戶指控他買汽油恐嚇揚言自焚，戴崇慶卻解釋，「我如果要想不開，隨時都可以買，幹嘛要買這麼多還存起來，這些汽油都是『裝潢』要用，並不是要放火同歸於盡。」

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(中時電子報)