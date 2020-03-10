昔日秀場名人戴崇慶，年近8旬的他，雖然風光不再，行事作風仍然霸氣，目前居住在高雄中山路上日榮大樓頂樓13樓，卻因為沒有產權，加上涉嫌竊用水電，遭到管委會提告，戴崇慶因而心生不滿，從前年開始屢次展開報復手段，其中包括潑糞，在大樓公告欄及電梯間貼「凶宅」告示，如今手法更加極端，多次潑漆、噴漆，還買汽油恐嚇，視法令於無物。

戴崇慶為何敢如此囂張，霸佔日榮頂樓一住就是30餘年，管委會透露，戴崇慶當年因為承租西餐廳的機緣，熟識日榮大樓建商，因此默許他在13樓頂搭蓋鐵皮屋。「他（戴崇慶）之所以如此目無法紀，全都是因為日榮是商辦大樓，大部分屋主都是投資客，沒有實際住在大樓裡面，整棟大樓大約只有2分之1的房子有人居住。」

日榮大樓4樓住戶疑似被戴崇慶潑大量黑漆，門口乳白牆上還有髒黑漆，相當刺眼。（圖／宋岱融攝）

1名警官私下表示，戴崇慶是個麻煩製造者，轄區派出所甚至分局，常常接到報案陳情，但警方考量他已是年近8旬的老翁，加上他只要不滿就動輒提告，濫用司法資源，警方大多敬而遠之。只是檢警的縱容卻成為日榮住戶揮之不去的可怕夢魘。

對於遭住戶群起指控，戴崇慶澄清，因為8樓是管委會主委，因為不滿對方提告，所以他潑漆報復，「我敢做敢當，沒有什麼好否認。」但對於在4樓潑漆一事，戴崇慶則是否認，至於有監視器拍下戴的潑漆行徑，戴則辯稱，「只有拍到身形，無法證實是我所為」。

此外，戴強調，他已經在日榮大樓住了30多年，大樓曾發生過致死火災，之因為大樓管理員人力不足，他擔心萬一又發生火警，後果難以想像。至於住戶指控他買汽油恐嚇揚言自焚，戴崇慶卻解釋，「我如果要想不開，隨時都可以買，幹嘛要買這麼多還存起來，這些汽油都是『裝潢』要用，並不是要放火同歸於盡。」

管委會控訴戴崇慶還在大樓張貼「凶宅」告示，企圖讓其他住戶心生恐懼。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)