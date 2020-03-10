自稱是白冰冰前男友的戴崇慶，與日榮大樓管委會槓上，他不甩管委會提告，變本加厲多次潑漆、噴漆，搗毀大樓監視器，甚至檢舉大樓消防缺失等等，管委會透露，戴崇慶的騷擾行為，就是企圖要讓住戶心生恐懼，趕走所有人。

本刊調查，背部有大片刺青的戴崇慶，江湖綽號為「速結仔」（台語），年輕時經營的「雲河西餐廳」（後改名為星河餐廳），曾是許多知名歌手駐唱熱點，也讓他一度是高雄秀場名人，當過高雄市西餐廳公會理事長。

戴崇慶曾對媒體自爆，他與白冰冰30多年前是男女朋友，還被妻子抓包，結果白冰冰反而還叫戴妻「一起玩3P」，白冰冰當時接受訪問時駁斥，生氣地罵「講這些太不入流，男人中的垃圾。」不過媒體曾詢問戴男的妻子也公開「確有此事」，熟悉戴崇慶的日榮住戶表示，戴男的髮妻當時還因此事遠居加拿大，不願意回來，目前與戴崇慶與1名吳姓婦人同居，這段陳年緋聞八卦，形成雙方各說各話。

背部有大片刺青的戴崇慶，年輕時經營西餐廳，一度是高雄秀場名人，風光一時。（圖／讀者提供）

戴崇慶這種不斷騷擾住戶的可怕鄰居，簡直是社區的不定時炸彈，檢警單位應盡速做出制裁判決，才能對大樓的住戶及商家有所保障。

對於遭住戶群起指控，戴崇慶澄清，因為8樓是管委會主委，因為不滿對方提告，所以他潑漆報復，「我敢做敢當，沒有什麼好否認。」但對於在4樓潑漆一事，戴崇慶則是否認，至於有監視器拍下戴的潑漆行徑，戴則辯稱，「只有拍到身形，無法證實是我所為」。

此外，戴強調，他已經在日榮大樓住了30多年，大樓曾發生過致死火災，之因為大樓管理員人力不足，他擔心萬一又發生火警，後果難以想像。至於住戶指控他買汽油恐嚇揚言自焚，戴崇慶卻解釋，「我如果要想不開，隨時都可以買，幹嘛要買這麼多還存起來，這些汽油都是『裝潢』要用，並不是要放火同歸於盡。」

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(中時電子報)