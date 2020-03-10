鈺齊-KY(9802)董事會決議2019年擬配發每股現金股利5.5元，配發率達7成，若以昨日收盤價格102.5元計算，則現金殖利率5.37％。

鈺齊自2019年越南廠產能占比首度超越大陸產區，非大陸產區產能一舉躍升至6成以上，2月合併營收達新台幣9.22億元，較去年同期成長64.78％，前2月營收達19.85億元，年增10.75％，再創歷史同期新高。

鈺齊指出，雖然新冠肺炎疫情仍然嚴峻，短期仍受大陸廠區延後開工、上游供應鏈完整性與即時性、交通運輸順暢度，以及進出口通關時效性等諸多因素影響，不過，依據訂單式生產契約特性及過往運作模式，確認訂單並不會被片面取消，只是部份訂單將會遞延出貨，但2020年春夏鞋款仍將較2019年同期大幅成長，而2020年前半段秋冬季鞋款接單態勢屬正向樂觀，接單總量有機會再創新高。

鈺齊2019年營收128.43億元、歸屬於母公司稅後淨利12.79億元及每股稅後盈餘7.81元，分別較2018年成長27.5%、72.2%及53.1%，整體毛利率、營業利益率分別達19.7％、11.3％，較2018年各增加1.7個百分點、3個百分點。

(時報資訊)