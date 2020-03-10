現年64歲的「小哥」費玉清，在去年底於台北小巨蛋開完「費玉清2019告別演唱會」後，宣布正式封麥，引退歌壇，告別他長達46年的歌唱生涯，無法再聽到費玉清如黃鶯出谷般的好聲音，令外界十分不捨。外界很好奇，為什麼費玉清明明還能唱，卻要宣布引退？最近「國民歌王」周華健，在接受媒體專訪時，提到了費玉清的一項生活習慣，讓他看了大嘆：「這種生活怎麼能過？」，贊成費玉清退休好好休息。

周華健近年常活躍於大陸各大音樂節目，過去曾在與費玉清的最後一個節目《我們的歌》同台飆唱比賽。據《聯合報》報導，周華健向媒體透露，他多年前曾跟家人一起到北海岸的某間濱海餐廳用餐。熱情的店家看到他，對他說費玉清前幾天才剛來光顧，還表示費玉清來餐廳用餐，只點「溫開水」，讓周華健當時就對費玉清苦心維持好嗓音的自律，感到由衷佩服，但也不禁大嘆：「哇！這種生活怎麼能過？」就他的想法，很贊成費玉清退休放鬆。

周華健並透露，他跟費玉清會趁錄影空檔聊天，他提到，看到小哥和其他來賓聊天時，說封麥以後可以熬夜、可以喝酒，讓他很佩服小哥出道以來，為了維繫嗓音，堅持零破戒的專業態度。而其實之前鴻海的尾牙上，擔任主持人的張菲，被問弟弟費玉清的近況，他也說，費玉清封麥退休後，身形一直保持得很完美，並沒有大吃而變胖。

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(中時電子報)