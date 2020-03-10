44歲的陳綺貞，去年底被本刊直擊與已婚林姓男子街邊熱吻，「文青女神」形象跌到谷底，近3個月來在台灣絕跡，連2月底的拼盤演唱會，也因新冠肺炎疫情而取消，工作和感情都陷入停擺。日前有讀者在街頭捕獲野生陳綺貞，只見沒戴口罩的她雙頰凹陷，等紅綠燈時神情有些落寞，顯見這陣子的身心煎熬。

二月底有讀者在台北東區街頭，撞見陳綺貞獨自一人，她盤起頭髮、穿著黑色短大衣及牛仔褲，揹著文青風帆布包，維持一直以來的穿搭風格。但經歷小三風波後，文青女神一夕墜入凡間，外界看她的眼光已和以往不同。

未戴口罩的陳綺貞現身東區街頭，雙頰凹陷讓人不捨。（圖／本刊攝影組）

根據陳綺貞現身處的地緣關係來看，當天她應該是準備回到租屋處，身形原本就削瘦的她，或許因醜聞重創身心，眼神流露著無語問蒼天的滄桑感。近期新冠肺炎肆虐，許多人出門都戴上口罩防疫，陳綺貞卻沒有任何防護措施，凹陷的雙頰讓人看了相當不捨。

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(中時電子報)