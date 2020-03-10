去年12月，陳綺貞激吻任職銀行的林姓男子畫面曝光，旋即爆出男方已婚且育有2子。雖然陳綺貞所屬的「添翼音樂」事後道歉並回應：「與對方認識不久，對於男方的家庭狀況並不知情。」陳綺貞也火速切割林姓男子，但已形象大傷，林男元配還透過媒體痛批陳綺貞、揚言提告妨害家庭等罪，砲火之猛烈，將陳綺貞打到谷底。

新聞爆發後，陳綺貞繼續投入排定的《漫漫長夜》世界巡演，包括去年十二月三十一日大陸合肥站、一月十一日馬來西亞站，但進出台灣機場，都刻意與樂手分頭行動。近期她多次在個人網站發文看展覽，並秀出高中時期的照片，似乎想努力讓生活回歸往昔的常軌。

日前陳綺貞貼出舊照，寫下「認識自己是一條漫長的路」，彷彿在訴說近來的心情。（圖／翻攝自陳綺貞臉書）

但除了海外個人演唱會行程，陳綺貞在緋聞爆發後，台灣的工作完全歸零，連二月二十二日與曾沛慈、邵雨薇等人合作的《我們s Women》演唱會，都因新冠肺炎肆虐宣告取消。陳綺貞接下來的公開活動，目前僅排定八月一日於台北小巨蛋舉辦的二場《漫漫長夜》夏夜安可場，但經歷形象重創，如今歌迷粉絲願不願意買單，還是未知數。

陳綺貞參與的《我們's Women》演唱會，因疫情嚴重而喊卡。（圖／翻攝自網路）

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(中時電子報)