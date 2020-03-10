YouTube頻道訂閱人數破百萬的《木曜4超玩》團隊，其班底泱泱、溫妮和邰智源，3月2日被PTT鄉民抓包，2月下旬從日本返台後，不但沒有進行14天的「自我健康管理」，2月29日還參加YouTuber頒獎典禮「走鐘獎」，且全程都沒戴口罩，引起網友一片撻伐。但在輿論發酵前，泱泱就被本刊讀者發現3月1日在台北市大安區的咖啡廳與一名型男喝咖啡，對疫情延燒完全沒在怕。

結束日本行程回國6天後，《木曜4超玩》團隊全程無罩參加頒獎典禮。（圖／翻攝自木曜4超玩臉書）

三月一日下午約四點，本刊讀者在台北市大安區一間主題咖啡廳，巧遇泱泱與一名長相斯文的型男敘舊。或許是太久沒見面，二人的情緒相當高昂，音量大到鄰座客人都可聽見談話內容，從他們大聊高中同學的感情狀況來看，泱泱與型男應是學生時期的舊識。

2月20日至23日，泱泱與邰智源為了《木曜4超玩》到茨城縣出外景。（圖／翻攝自泱泱臉書）

除了昔日同儕，泱泱與型男的話題還包含喵星人及新冠肺炎，期間型男提及因工作經常往返大陸，由於當地確診人數持續飆升，有同事因此滯留上海，泱泱聽了驚呼：「好慘、好可怕喔！」

接著型男又笑說，過年前有位朋友在搭電梯時，故意說自己剛從武漢回來，導致其他乘客恐慌，泱泱則回：「現在開這個玩笑很危險！」看似相當重視疫情。不過，二人都沒有戴口罩，聊得正起勁時，泱泱還拿出手機，與型男分享她的房間擺設照片，彼此靠得很近。

返台後泱泱大方曬出在日本的美照，外出也不怕造成他人恐慌。（圖／翻攝自泱泱臉書）

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(中時電子報)