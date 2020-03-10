行政院今年二月推出《國土計畫法》修正草案，將縣市提擬國土計畫的期程大鬆綁，同時以定義不明的「國家重大建設計畫」，賦予政府隨時插入新計畫的權力，遭批為架空《國土計畫法》。尤其，目前正值新冠肺炎疫情防治之際，政院趁亂修法移除《國土計畫法》的限制，遭批評只是幫政府開後門，讓政治力更有介入空間。

當國人持續關注新冠肺炎疫情之時，二月二十六日，跨黨派立委、環保團體和學者專家一字排開舉行記者會，大動作反對行政院的《國土計畫法》修正草案，痛批這項由政務委員張景森審查提出的修法是大開倒車；上周五，國民黨和時代立量黨立委也在立法院強力杯葛，讓修正草案暫時被退回程序委員會，本周再戰。

《國土計畫法》中原規定縣市政府應在二年內擬定轄內的國土規畫方案，提報中央，但修正草案卻將「二年」修正為「一定期限」，讓立委質疑國土計畫的落實將遙遙無期；且草案增列「國家重大建設計畫」概念，但對於重大建設的定義模糊不清，且不受五年通盤檢討限範，無異是「空白授權」，讓政府隨時可以提案，失去整體管理的用意。

《國土計畫法》催生者之一、前立委邱文彥即痛批，草案增列「國家重大建設」等修法，破壞國土計畫法的精神，只是幫政府開後門，讓政治力更有介入空間。

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(中時電子報)