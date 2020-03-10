行政院今年二月推出《國土計畫法》修正草案，內容極度爭議，跨黨派立委、環保團體和學者專家共同發聲反對。其中，執政黨立委林淑芬和政委張景森在臉書隔空交火開戰，讓外界側目；林淑芬甚至撂狠話諷刺張景森說，「有權又免受立院監督的大政委很爽吧！」

全國總動員對抗新冠肺炎疫情，為何行政院急著修《國土計畫法》？不僅外界摸不著頭緒，連民進黨自家立委也看不下去。立委林淑芬早在跨黨派立委舉行記者會之前，就在臉書發文痛批行政院院會核定的修正草案是架空《國土計畫法》，並點名負責督導修法的政委張景森，質疑「全民全心抗疫之際，行政院卻提出大開後門的國土計畫法草案，未來台灣國土如何永續發展？」「政府自己要圈地、要開發，不用把人民拿出來當擋箭牌。」

林淑芬說，一個連定義都沒有的「國家重大建設」，為什麼可以耍特權、超車走捷徑，卻又不告訴大家車上到底載的是什麼？外界不懂號稱「愛鄉土」的民進黨政府為何要大開《國土計畫法》後門。

林淑芬質疑的「車上載的是什麼」，其實內政部次長花敬群後來在二二八連假前的記者會給了解答，原來，一切都是為了「大南方計畫」。

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(中時電子報)