行政院趁新冠肺炎疫情紛亂之際推《國土計畫法》修法，就是要移除該法限制，為大南方計畫開方便門，同時將當年被砍的前瞻計畫預算還魂於大南方計畫中，為二0二二年縣市長選舉綁樁。據悉，政務委員張景森正加緊趕工，擬定「大南方計畫」的法源依據《台灣南部（濁水溪以南）國土區域發展特別條例》。

國民黨立院黨團總召林為洲批評，蔡英文政府以平衡南北為由，推出以大南方為名的計畫，對中北部民眾不盡公平，南部比較多民進黨支持者，所以錢就往民進黨執政縣市走，這種作法不一定會得到支持，反而有負面效果。他痛批，民進黨太迷信資源綁樁的選舉模式，這跟當年的國民黨有何不同？前瞻特別預算就是失敗的例子，「行政院偷偷摸摸在《國土計畫法》開後門，根本是黑箱。」

民眾黨立委蔡壁如也全力反對《國土計畫法》修法，她除了在臉書接連開炮指修法不具正當性外，並要求政院先交出檢討報告，更霸氣直言「中華民國南方國土要怎麼規畫，政府拿出來給大家知道，辦公聽會、邀專家學者討論，不要掩掩藏藏，為什麼不敢拿出來跟人民討論？如果是以宜居、永續、舒服為目標，有偉大的家園夢想，我們都支持。」

此外，時代力量也一改過去對國民黨畫清界限的策略，由黨團總召邱顯智等人與國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安共同發聲，呼籲行政院主動撤回《國土計畫法》修正草案。

上一屆國會，暴力抗爭、無言抗議紛陳，分裂的在野力量各吹各的調，讓民進黨趁亂強行通過爭議法案；新的國會氣象正在凝形，政黨競合之間尋求新的平衡點，正好透過這項爭議頗大的修法及「撒幣計劃」進行磨合，能否擋下，很快就會見真章。

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(中時電子報)