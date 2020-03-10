滯留湖北台人第二批包機終於敲定，今（10）日晚間分別由台灣華航和大陸東方航空執飛，共兩架包機返台。先前協商首批包機的徐正文，因引發爭議而關閉臉書，一個多月後，他重啟臉書發文，祝福台人一路平安。

今日晚間兩架包機返台，華航班機約晚8時許抵台，東方航空則於11日凌晨0時許抵達桃園機場，座位採間隔方式，總人數控制在200人左右，其中包含台灣提出的121人優先名單。

上個月首批武漢台人返台，因發生名單不符狀況，引發爭議，徐正文成了眾矢之的，雖然徐正文多次澄清，但仍罵聲不斷，2月7日被發現已關閉臉書。

第二批滯湖北台人包機返台消息確定，徐正文昨日深夜在臉書表示，「防疫優先，一路平安！感謝主！為他們禱告！」

網友也紛紛留言表示，「鋼鐵俠加油，辛苦了！」「好久不見」、「歡迎你回來，看到有你消息真好」、「您受了很多冤枉，別往心裡去，保持身體健康最要緊」、「鋼鐵俠好久沒有你的消息，替你擔心，加油」。

(中時電子報)