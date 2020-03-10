一名國中生媽媽某天在寶雅閒晃時，遭孩子指著架上的按摩棒詢問其用途，媽媽一時不知該如何解釋，因此向台灣消費者保護協會投訴店家公然販賣女性情趣用的按摩棒，最後消保會派員到場了解，並依規定開罰。

據《ETtoday新聞雲》報導，消保會指出，一名媽媽日前帶就讀國中的孩子去寶雅購物，結果兒子下秒跑去拿按摩棒走向前問：「媽媽這怎麼用？」她見狀一時語塞，之後便打電話投訴，質疑為何開放的賣場可以公然販售情趣商品？

消保會派員了解，發現寶雅全台共13個分店確實都有販售，而且消費者可以自行拿取試用；高雄市社會局表示，接獲消保會通知後，隨即抽查寶雅在高雄的2間分店，確實有販售成人用品的情況，已要求他們下架產品，之後將依《兒少法》第43條第3項「任何人均不得販賣、交付或供應違害兒童及少年身心健康之物質或物品」之規定裁處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

針對以上的情況，林智群律師認為，其實該消失的不是那些成人用品，而是家長！他說：「如果這世界上你沒辦法解釋的事情都要消失，那要消失的東西可多了！」並以衛生棉、保險套為例，難道因為媽媽無法回答就禁止販售嗎？

林智群質疑，相關機關以《兒少法》開罰，但這條法令是指「禁止商家販賣有害身心健康之色情、猥褻物品給小朋友」，但寶雅有販售成人用品給小朋友嗎？若沒有，為何主管機關可以進行開罰，最後他痛批媽媽亂檢舉的行為十分糟糕。

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(中時電子報)