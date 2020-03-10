國泰金(2882)繼1月大賺百億元後，2月在國內外股市下挫夾擊下，依舊繳出不錯成績，單月稅後淨利82.9億元；累計前2月稅後淨利184.2億元，年增達119％，每股盈餘1.38元。

國泰金子公司國泰人壽2月稅後淨利59.1億元，累計今年前2月稅後淨利125.1億元，年增233％。國壽表示，2月投資績效良好，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，2月FYP金額為107億元、FYPE金額為33億元。

子公司國泰世華銀行2月稅後淨利21.4億元，累計前2月稅後淨利53.3億元，年增27.5％。國泰產險2月個體簽單保費16.3億元，穩居市場第二，稅後淨利2.1億元，累計前2月稅後淨利4.2億元。國泰證券各項業務穩定推展，2月稅後淨利0.51億元，前2月稅後淨利0.9億元。國泰投信2月稅後淨利0.59億元，前2月稅後淨利1.6億元。

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