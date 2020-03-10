新冠肺炎疫情引爆全球股市重挫，半導體產業今年儘管有5G等題材受到期待，但依舊難逃疫情影響，亞系外資本次也一口氣下調多檔指標股評等，其中包含台積電、聯發科等，另外，外資也表示，第一季受疫情影響有限，但第二季訂單動能恐出現減弱現象。

新型冠狀病毒疫情衝擊全球產業，亞系外資表示，儘管半導體產業有5G、數據中心升級的題材護航，但整體科技產依舊在面臨疫情之際，會受到衝擊，以半導體來說，目前生產交貨期拉長，客戶仍在觀望是否砍單，因此，第一季受新冠肺炎疫情影響有限，不過隨著疫情蔓延，連鎖反應燒到上游半導體，第二季訂單動能恐減弱，原因在於供應鏈庫存增加以及終端需求恐低於原本市場的預期。

亞系外資本次也一口氣下調多檔指標股評等，調降台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、穩懋(3105)、全新(2455)、聯詠(3034)等目標價，全新評等由原先的「持有」降至「減碼」，目標價由104元降至87元；台積電重申「買進」評等，目標價由397元降至369元；聯發科重申「買進」評等，目標價由500元降至437元；日月光重申「買進」評等，目標價由89元降至83元；穩懋重申「持有」評等，目標價由321元降至292元；聯詠重申「持有」評等，目標價由200元降至193元。

外資強調，雖然看好台灣上游晶圓端仍具備布局高速運算、5G基礎建設等題材優勢，但面對智慧手機衰退衝擊，聯發科等後市仍有風險。

(時報資訊)