小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（10日）財經重點。美股慘遭血洗，周一暴跌兩千多點，為了緩和疫情經濟衝擊，川普表示將宣布重大紓困措施。

【1】道瓊慘熔斷 川普喊救市

全球9日遭逢「黑色星期一」大屠殺，在國際油價閃崩30％及美10年期公債殖利率首次跌破0.32％等多重利空夾擊，全球股市引爆多殺多賣壓，美道瓊指數9日開盤爆跌1,884點，啟動熔斷機制後，一度崩跌逾2,000點後快速反彈。法人指出，美道瓊指數9日早盤跌幅已創下2008年10月以來紀錄，要等待美國聯準會出手救市才能挽回頹勢。

【2】油市 價崩三成 ２字頭浮現

因沙烏地阿拉伯意圖報復俄羅斯阻撓減產協議，大砍全球原油官方售價，在油市掀起價格戰。國際油價9日一度崩跌30％，創1991年1月波斯灣戰爭以來最大單日跌幅，並觸及2016年2月12日以來最低水準。專家指出，2020年將是油價迎向20美元的一年。

【3】避險資金往哪逃！ 法人喊黃金目標價衝至1800美元

由於新冠疫情在全球發展趨勢來看，投資人評估該疫情在二季度可能不會消失，使得避險資金持續追逐黃金，法人則續調高金價目標價從之前每盎司1,700美元，並預估短期有機會衝高至1,800美元。

【4】三大PCB廠 提前南向成新寵

新冠肺炎衝擊大陸電子供應鏈，其中台灣印刷電路板（PCB）族群因為產能過度集中大陸，受到疫情波及相當明顯，雖然業者快速應變與危機處理，使得實際影響減少，但這一來，那些擁有「非中國產能」的業者，反而成為市場的新寵。

【5】15檔外資逆敲 聚焦3大方向

外資今年來大賣台股2,820億元，觀察盤面上有包括正隆（1904）、茂矽（2342）等15檔卻獲外資力挺、逆勢買超887～4,571張不等，更不乏連買2日以上、累積892～35,298張，專家觀察，可歸納為主流型、產業趨勢型及高股息族群，成為外資近日著墨較深的三大方向。

(中時電子報)