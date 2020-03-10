本日精選(3月10日)重點新聞:

【1】美股收盤道瓊狂挫逾2000點 重現金融海嘯夢魘

由於油價崩跌、新冠肺炎持續延燒，本周一美股出現2008年國際金融危機以來最慘烈的單日跌勢，3大指數收盤跌幅都在7%以上，投資人信心全面潰散，中間一度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，這也是美股熔斷機制近23年來首度觸發。

【2】疫情擴散105國 譚德塞： 全球大流行威脅非常真實

世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周一下午在日內瓦舉行記者會，表示截至今天為止，全球感染病例達11萬病例、死亡3817例，受影響國家及地區為105。

【3】美34州淪陷 9州宣布緊急狀態

美國新冠肺炎疫情進一步惡化，首都華盛頓特區加上已經有34個州淪陷，累計565人確診，死亡人數也攀升至22人。西岸俄勒岡州則成為宣布進入緊急狀態的第9州。美國專家指出，如果情況快速惡化，恐須封城應對。

【4】沒事不准出門 義大利全境限制移動

義大利總理朱塞佩·孔蒂(Giuseppe Conte)星期一宣布，即日起實施全國限令，要求民眾待在家中，全國學校關閉，直到4月3日。

【5】伊朗新冠肺炎死亡達237例 當局釋放7萬囚犯

伊朗今天通報過去24小時新增43起新冠肺炎死亡病例，死亡總數達到237人；確診數新增595例，全國累積7161例確診。另外，有鑑於疫情持續擴散，伊朗已釋放約7萬名囚犯。

(中時電子報)