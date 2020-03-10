新冠肺炎疫情在全球蔓延，日本疫情更是持續攀升，旅居東京的藝人歐陽靖，透過臉書持續更新當地資訊，而她發現日本人面對疫情的態度，不是「恐懼」也不是「無感」，而是「中二病」，語氣中透露著些許無奈。

歐陽靖表示近日有名日本男性確診新冠肺炎後，竟無視檢疫單位要求在家等待命令，便自行搭計程車去居酒屋跟酒館消費，還對店內民眾表明感染新冠肺炎引發騷動，主要是日本法律不像台灣不遵守居家隔離會強制開罰百萬，而是只要求民眾『自肅（自我管理）』，其它可說是無法可管，因為這是日本法律保障人權自由，此外像是許多人蓄意囤積口罩、衛生紙等，依照日本法律，囤貨並無法可管，而禁止炒賣也只針對防疫醫療用品，衛生紙、衛生棉等不在此限。

此外即便新冠肺炎疫情肆虐，歐陽靖觀察到許多日本人對疫情仍是毫不在乎，認為不就是個感冒？為何全世界要搞成這樣？因此產生「中二病」般的「反抗」現象：嘲笑戴口罩的人、在人多地方咳嗽、隨地吐痰，更誇張的是霸凌擔心疫情的後輩，她舉例友人的上司不僅痛罵恐懼疫情的人，還直指有這些人存在公司才會賠錢，但礙於階級地位觀念嚴苛的日本社會，面對上司霸凌也只能隱忍。

看見日本人種種脫序情況，歐陽靖表示日本法律自由度高不是沒原因，在於日本民眾知識水準跟自制力都很高，即使法條寬鬆也不會影響國家秩序，但也好奇在這種非常時期，民眾是否還能謹守大和民族的「自肅」美德？

(中時電子報)