高雄一名男子阿輝（化名）與一名少女在網路上認識並相約開房間，但少女找來友人，在關鍵時刻衝進並恐嚇要付50萬元，嚇得阿輝立馬找父親籌錢並出面。少女辯稱，自己說要約砲只是開玩笑，都是阿輝威脅自己才會前往飯店赴約，最後雙方鬧上法庭。

判決書指出，阿輝與少女在2018年間認識，少女認為自己說願意和阿輝上床是玩笑話，但阿輝卻一再要求，還恐嚇若不遵守約定，就要將兩人之前的對話記錄外流。少女提出對話記錄，指控阿輝威脅「該還的本來就要還」又說：「你自己說的最好是說的」，結果少女主動說：「約出來講，你高雄那裡？」阿輝問她要講什麼，她竟回：「阿不然勒，賴Ｘ癢，想打炮。」

少女與阿輝約定11月17日下午4時許，在高雄市美麗島捷運站外碰面，再到一旁中正四路上的飯店，而少女的友人李男、劉男則事先和她謀畫好，按照計畫另開一間房，之後衝進少女的房間，恐嚇阿輝：「現在還有3 台車的人在樓下等」、「今天不可能空手回去台北」、「台北處理這種事情的行情價大約是50萬元」、「要叫人上來扁你一頓」等語，並作勢要毆打阿輝。

阿輝找來父親，李男、劉男直接表明已經拍下阿輝的照片，而且知道阿輝住哪裡，若不付錢就要在附近貼出照片。阿輝父親提出和解金10萬元，但李男堅持要36萬6千元，否則「無法對樓下兄弟交代」，最後阿輝父親離開飯店籌錢，有人提醒這是仙人跳，他才報警處理。

高雄地院審理此案，依共同犯恐嚇取財未遂罪累犯，判李男、劉男有期徒刑6個月，可易科罰金，二審也維持原判。李男、劉男不服，再次上訴，案件目前上訴到最高法院審理中。

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(中時電子報)