挺韓大將、新北市議員唐慧琳即使罹癌，仍心繫高雄市長韓國瑜的罷免進度，這讓韓粉好生心疼，淚喊唐慧琳要把身體顧好，他們會好好捍衛韓國瑜的。

唐慧琳驚傳罹患胰臟癌，韓國瑜過年前已經知悉，妻子李佳芬也多次前往探視唐慧琳，但基於病人隱私，一直沒洩漏消息；據了解， 唐慧琳儘管正努力抗癌，仍相當關心韓國瑜市長保衛戰情形，還特別打電話來關心罷韓進度，幕僚相當捨不得，在電話中頻頻勸她放心，目前務必先以個人健康為重。

得知消息的韓粉紛紛表示，「真的很訝異！議員你安心休養，好好治療，我們都很關心妳！！我們會好好捍衛市長！！希望喪心病狂的那些人趕快遭到報應」、「唐議員受苦了。不忍再叫妳加油。有苦説出來。我們會為妳加油的」、「人世間這麼不公平，好人受盡苦難，壞人逍遙法外還吃香喝辣,難怪現在執政黨一堆做壞事的妖魔鬼怪，真的是無語問蒼天.........誠心祈求唐議員能戰勝病魔，韓國瑜市長也能否極泰來！大家祈禱吧」！

網友留言。（摘自網路）

(中時電子報)