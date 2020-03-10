「口罩實名制2.0」擬改採網路上購買、超商取貨，此新政策曝光後，立刻在PTT上掀起熱議，口罩才多少錢而已，但是運費就多少？時間換金錢的概念，而且這樣給物流的負擔會不會太大。

有些藥局的口罩領不完，且部分民眾因上班時間問題，很難領到口罩，對此行政院推出「口罩實名制2.0」政策，擬改採「網購＋超商取貨」的模式，正式實施時間會在通過壓力測試後公告上路。

消息曝光後，立刻在PTT上引發熱議，許多網友留言指出，「口罩10元，郵資不知道多少？」、「不是有很多上班族嫌時間不友善，這個就是省去排隊時間成本，轉嫁到運費成本啊」、「根本沒那麼多物流能配合送口罩，哪可能網路購買？想累死郵差？」。

不過也有些網友很期待新制，並提出建議，「賣整盒（50片）的4個月內不能再領，不知道可不可行」、「網路下單拿號碼牌，當天再去拿」、「可以依出售情形一定比例像演唱會門票開放在網路訂，到藥局過卡取貨付款」等幾種實施方式，不知是否可行。

(中時電子報)