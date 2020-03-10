IC通路二哥文曄董事長鄭文宗出招護經營權，找祥碩當「白馬騎士」，卻引爆投資人不滿，小股東和外資也被惹毛，外資更質疑，「結盟有必要嗎？」小股東更批文曄侵害小股東權益，直接在國內知名社群論壇PTT上，號召網友利用電子投票在3月底的股東會上表態反對。

文曄為反制一哥大聯大的收購，頻頻出招，先將股東會提前到3月27日，接著2月底和華碩旗下IC設計公司祥碩以增資換股方式結盟，雙方持股合計達3成，一舉超過大聯大持股，成功鞏固經營權。

面對文曄增資持股，鞏固經營權，小股東權益慘遭稀釋，引爆鄉民怒火，網友貓農就直接在網路上教學，如何電子投反對票，並說，「政府很努力讓小股東可以參與公司治理…不用去股東會也可投票…只要你有參加收購案，即使一張也有投票權，讓這些把上市公司當自己資產的人知道，不要欺負小股東，不要侵害小股東的權益，時代不一樣了，我們可以團結起來制衡你…。」

貓農的教學文也獲得不少網友支持，擁有40張文曄股票的網友predominant也說他全投反對，還嗆聲說，「說不定散戶的股數就超過公司派了。」網友simo520也投反對票說，「私募爽到原經營團隊而己。」網友tswen還精算，就算只有一張文曄持股，股利也從2.7元變2.1元，一張就損失600元。

外資也持質疑聲浪，里昂證券報告就指出，祥碩和文曄合作訴求強化大陸通路，但每股獲利各自被稀釋13%、22.5%，不禁令人質疑，「結盟有必要嗎？」因此調降祥碩的評等。亞系外資也有意見，祥碩和文曄本來就已有業務合作，透過換股結盟的意義不大。

本刊去電金管會對此證實，的確已收到檢舉函，證期局也會針對該案投資人所提出的疑點加以了解。

祥碩科技則表示該案目前處於緘默期，無法具體回應，但也強調一切都會配合主管機關的調查予以說明。

(中時電子報)