今年56歲的祥碩董事、總經理林哲偉，是華碩副董事長徐世昌的子弟兵，他已經不是第一次爆出爭議，他2007年從威盛出走，帶兵投靠到華碩時，也曾被威盛控告侵權。

林哲偉這次被點名同時身兼文曄獨董，投資人直指他恐違反利益衝突原則，涉嫌背信、圖利特定人，同時未善盡獨董獨立性和善良管理人的義務。

其實，林哲偉早和文曄董事長鄭文宗在2007年就相識，2017年，文曄併購祥碩代理商宣昶，祥碩因而變成文曄客戶，雙方在業務合作之餘，私人交情更顯深厚，因此促成鄭文宗邀林哲偉擔任文曄獨董。

林哲偉和鄭文宗交情匪淺，但真正幕後拍板的是徐世昌，據《數位時代》報導，徐世昌和鄭文宗是鄰居，兩人關係也不錯，因此促成這次祥碩出馬當「白衣騎士」。

徐世昌是華碩董事長施崇棠從和碩找回來的大將，他原是華碩創辦團隊之一，2008年華碩、和碩分家，童子賢、徐世昌掌管和碩，2016年，施崇棠又把徐世昌找回來，啟動接班計劃。

鄭文宗與林哲偉。（圖／報系資料照）

市場傳出，施崇棠找徐世昌回來，是為整頓清理華碩，並安排徐世昌接班，但內部人馬始終不合，人事鬥爭傳言甚囂塵上，施崇棠原本規劃前年要退休的計畫，最後喊卡。

林哲偉原是威盛系統平台事業部總經理，2007年時，他從威盛帶兵投靠，一舉擠進華碩高層核心，還掌管祥碩並擔任總經理，他的子弟兵張棋則接下祥碩研發副總，由於林哲偉一口氣帶了超過20人跳槽，也讓威盛受到重創。

2012年，林哲偉推動祥碩上市掛牌，威盛盯上林哲偉展開復仇，向台北地檢署提告祥碩侵權，包括張棋也在告訴名單內，雙方鬧上法庭，時任威盛總經理的陳文琦還一度和施崇棠隔空互嗆。歷經4年纏訟後，2017年威盛和華碩和解，隔年，張棋等相關人被判無罪。

本刊去電金管會對此證實，的確已收到檢舉函，證期局也會針對該案投資人所提出的疑點加以了解。

祥碩科技則表示該案目前處於緘默期，無法具體回應，但也強調一切都會配合主管機關的調查予以說明。

(中時電子報)