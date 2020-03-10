前巴爾的摩金鶯明星球員瓊斯（Adam Jones）去年12月與歐力士簽下2年800萬美元的合約，目前人已在日本隨球隊訓練，不過受到新冠肺炎疫情影響，開幕戰將會延後進行，瓊斯今（10日）受訪時不僅聊到延賽的心情，進一步透露想為美國出征東京奧運的想法。

日職日前宣布，球季開幕戰將會延後，最晚4月開打，瓊斯近期接受《The Athletic》電話專訪時提到，現在球場都見不到球迷，並拿過往在金鶯打球時，場外總是一堆球迷的盛況來做比較，不過瓊斯也說，雖然沒有和球迷相處的機會，但日本這樣的做法相當明智。

對於新冠肺炎疫情，瓊斯不會太過憂慮：「我百分百安全，我並不擔心，我的家人下周要來日本，我認為病毒主要是攻擊年輕較長、較輕，並且免疫力較弱的人，但對我來說，我不會感到不安全。」至於防疫措施，瓊斯認為這是基本常識，「誰沒洗過那該死的手？」

2020年東京奧運將在7月24日開幕，雖然國際奧委會日前已表示將會如期舉行，但隨著疫情的升溫或趨緩，一切都可能會有變數，瓊斯表示，若美國隊能在美洲資格賽脫穎而出，他有意願披上國家隊戰袍效力；瓊斯職業生涯幾乎都是大聯盟40人名單的一員，按照大聯盟規定他無法入選國家隊，若今年能順利披上美國隊球衣，這將是他球員生涯第二度為國家隊出賽，前一次是2017年由大聯盟主導的世界棒球經典賽。

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(中時電子報)