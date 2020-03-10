今中部以北雨多濕冷、南部有局部雨轉涼。氣象專家吳德榮說，明天(3/11)清晨氣溫是這波冷空氣最低溫，北台灣平地約12度。下波冷空氣最冷時間落在周日(3/15)、下周一(3/16)清晨，北台灣平地最低溫可能降到10度，有觸及強烈大陸冷氣團的標準。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，明天清晨氣溫降至此波冷空氣最低溫，北台灣平地約12度左右，明白天起至周五(3/13)上午各地晴朗，冷空氣減弱，溫度回升。周五下午起至周六下午，下一波鋒面通過，中部以北雨多、南部局部有雨，緊接著強冷空氣南下，全台氣溫驟降。

吳德榮說，周六下半天起至下周一，從濕冷變乾冷，全台早晚氣溫很低。據最新模擬顯示，周日晨、周一晨，冷空氣加上輻射冷卻效應，有觸及「強烈大陸冷氣團」定義(氣象局≦12度)的機率，中部以北部分平地的最低氣溫，亦有降至10度左右的機率；但模式會再微調，應持續觀察。

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(中時電子報)