原油價格暴跌，以及新冠肺炎疫情持續在全球各地快速擴散，使經濟陷入衰退的擔憂加劇，周一美股崩跌，三大指數均創下2008年金融危機以來最大單日跌幅。

全球新冠肺炎確診病例已經超過11萬人，為防堵疫情擴散，各國政府先後採取大規模隔離措施，加劇供應斷鏈的情況。

美股三大指數一開盤就崩跌，道瓊指數在開盤後不久即暴跌2,000點，觸發1987年「黑色星期一」崩盤後設立的熔斷機制。在美股史上最長牛市邁入11周年的這一天，投資人陷入莫大恐慌，芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數觸及2008年12月以來新高。

周一收盤，道瓊工業指數崩跌2,013.76點或7.79%，為23,851.02點，盤中一度跌至距離熊市僅約0.1個百分點。標普500指數跌225.81點或7.60%，為2,746.56點，較2月19日創下的歷史高點跌約19%。那斯達克指數收跌624.94點或7.29%，為7,950.68點。

標普500指數11大類股全面重挫，以能源股與對利率走勢敏感的金融股跌幅最大。

分析師表示，投資人非常擔憂一旦油價繼續下跌，就意味著全球經濟距離衰退不遠了。油價創下1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅，標普能源股指數應聲重挫20.1%，創史上最大單日跌幅。

晶片股創下2008年10月來最大單日跌幅，費城半導體指數崩跌8.3%。

(時報資訊)