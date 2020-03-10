台灣PCB產業吹購併風？臻鼎-KY(4958)及先豐(5349)今天同步暫停交易，業界傳聞，由於先豐深耕車用板多年，獲積極搶進車用板領域臻鼎-KY青睞，若臻鼎-KY正式購併或入股先豐，將有助於臻鼎-KY車用板佈局。

臻鼎-KY董事長沈慶芳在去年股東會時表示，公司合併營收站穩千億元以後，未來將由量變到質變，不再只追求營收成長，不排除購併如：汽車相關、軟板高頻高速傳輸新技術等公司或團隊，希望透過購併方式強化公司技術能力，讓公司體質更好，今天即傳出，臻鼎-KY將購併先豐。

沈慶芳自2005年進入臻鼎-KY後，積極改造臻鼎-KY，不僅積極擴充產品線，將臻鼎-KY產品從軟板逐漸拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及最新的COF等，客戶更涵蓋蘋果、華為、Google、亞馬遜、微軟等全球知名大廠，經過13年努力，帶領臻鼎-KY站上全球第一大PCB廠，而臻鼎-KY亦自2013年開始進行財務結構調整，目前公司在手現金高達16億美元(約新台幣500億元)，截至去年底，負債比約35%，可說是兵強馬壯。

臻鼎-KY 2019年前3季稅前盈餘為89.59億元，稅後盈餘為50.05億元，每股盈餘為5.78元，累計2019年合併營收為1202.23億元，年成長1.47%。

受到大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工，臻鼎-KY自結2月合併營收為25.57億元，年減44.52%，累計前2月合併營收為92.54億元，年減23.59%。

先豐原有產品為基地台及伺服器為主，後來再跨入車用板，先豐車用板以應用於ADAS為主產品，包括：防撞、自動煞車、自動倒車入庫、車用導航系統等，由於產品陸續獲汽車商採用，目年車用板佔營收比重已拉升至達50%到60%，成為公司營運主要動能。

在基地台及伺服器部分，先豐則是以開發生產高速數位運算、高頻微波、高散熱複合電路板及IC載板等利基產品為主。

先豐2019年前3季稅後虧損為2.07億元，每股淨損為0.97元，累計2019年合併營收為74.62億元，年減1.79%。

先豐2月合併營收為5.59億元，年成長0.76%，累計前2月合併營收為11.01億元，年減14.39%。

(時報資訊)