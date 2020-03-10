新冠肺炎在中國逐漸降溫，卻在“非中國”國家快速擴散，導致國際股市重挫，台股也在外資恐慌情緒升高下，跌破11049點前波低點，由於成交量相當大，顯示外資賣壓頗重，而外資撤退必從大型龍頭股下手；權值股成重災區，加權指數跌幅就會較大，進而衝擊中小型股的持股信心。

其實新冠肺炎這隻黑天鵝雖然造成的影響很大，但因為疫情可望隨著時間的推移逐漸降溫(中國都降溫了)，因此，只要渡過此波外資恐慌階段，成交量回到20日均量附近，讓中期籌碼沉澱下來，台股就會慢慢走出自己的路。(倫元投顧提供)

(時報資訊)