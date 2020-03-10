《晨間解盤》疫情可望逐漸降溫，等待中期籌碼沉澱(倫元投顧提供) 08:352020/03/10 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎在中國逐漸降溫，卻在“非中國”國家快速擴散，導致國際股市重挫，台股也在外資恐慌情緒升高下，跌破11049點前波低點，由於成交量相當大，顯示外資賣壓頗重，而外資撤退必從大型龍頭股下手；權值股成重災區，加權指數跌幅就會較大，進而衝擊中小型股的持股信心。 其實新冠肺炎這隻黑天鵝雖然造成的影響很大，但因為疫情可望隨著時間的推移逐漸降溫(中國都降溫了)，因此，只要渡過此波外資恐慌階段，成交量回到20日均量附近，讓中期籌碼沉澱下來，台股就會慢慢走出自己的路。(倫元投顧提供) (時報資訊) #降溫 #外資 #逐漸 #籌碼 #沉澱 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情嚇跑外資 2月撤走近1,200億 04:102020/03/06 金融．稅務 不見面的愛 疫情降溫感情升溫 04:092020/03/07 焦點新聞 17檔雙優 伺機獲利迫降 04:092020/03/07 財經要聞 操盤心法－上下震盪整理，短線籌碼謹慎 04:102020/03/07 證券．權證 陸力穩外貿外資 將推長期政策 04:092020/03/08 焦點新聞 15檔外資逆敲 聚焦3大方向 04:102020/03/10 證券．權證 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 1分鐘讀財經》美股史上殺最慘 川普急救市喊：別賣股了 - 財經 3周前才創新高！ 美股飆速入熊引爆華爾街恐慌 - 財經 營收公布前夕災難降臨！ 台積電目標價遭砍重摔 - 財經 狂崩35％…恐怖驚魂！油價從地獄大暴彈 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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