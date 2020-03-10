高雄市長韓國瑜全力拚市政、拚防疫，同時面臨罷免危機，昨（9）日上午罷韓團體已前往高市選委會遞交連署書。對於防疫與罷免雙重壓力，韓國瑜不願多做回應，而高雄市新聞局長鄭照新表示，目前就是「全力衝」。

罷韓團體遞交40萬份連署書，預計6月中旬舉行投票。昨日韓國瑜到災害應變中心，出席第11次防疫會議，會議結束後，面對媒體提問罷韓相關問題，僅搖搖頭，沒有多做回應。鄭照新則說，「我們今天以防疫為主，市長這邊我們就是全力拚市政，市長也提了，全力衝」。

鄭照新表示，目前疫情險峻，市府除專注市政外，也全力配合中央指揮做好防疫工作，並為登革熱防治工作超前部屬。目前疫情發展不明，即使罷韓團隊針對對象為高雄市政府，市府也要請主辦單位人員保重健康，做好公開群聚活動防疫措施，共同維繫公眾衛生安全。

另外，針對罷韓團體不滿副市長陳雄文擔任高市選委會主委，擬提出檢舉，鄭照新表示，只要中選會主委沒有行政不中立的問題，能夠秉公辦理，選委會也會依法行政，強調不會偏頗，市府絕對尊重選委會、高市選委會一切依法行政的作為。

(中時電子報)